Опубликовано первое видео полета самого крупного транспортного судна в истории человечества.

Четырехмоторный амфибийный самолет совершил свой пробный полет над побережьем Китайского моря.

АG600, пилотируемый четырьмя членами экипажа, вылетел из аэропорта в городе Чжухае, провинция Гуандун, и оставался в воздухе примерно час до посадки на том же аэродроме, передает LigaNtws.

Вскоре в Сеть выложили кадры AG600, поднимающегося из Чжухая, расположенного на побережье Южно-Китайского моря. Государственные средства массовой информации страны также утверждают, что AG600, который примерно соразмерен Boeing 737, является самым большим в мире самолетом-амфибией, превосходящим японский ShinMaywa US-2 и российский Beriev Be-200.

По данным СМИ, AG600 может перевозить до 50 человек и способен выбрасывать 12 тонн воды за 20 секунд при тушении пожаров.

Самолет может покрыть расстояние более 4500 километров (2800 миль) и способен взлетать и приземляться как на земле, так и на воде.

Работы над созданием воздушного судна-рекордсмена ученые вели восемь лет. Создание первого прототипа началось в марте 2014 года и было завершено в июле 2016 года.

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