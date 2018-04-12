|В Винницкой области во время "традиционного" сжигания мусора сгорел ребенок
|12.04.2018 10:47
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В селе Михайловка Винницкой области однолетний ребенок сгорел в коляске во время сжигания мусора в костре
Трагедия случилась на территории частного дома 11 апреля, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, информирует svodka.net.
По предварительным данным, 21-летняя мать оставила ребенка в коляске около костра. Коляска покатилась с холма в костер. От полученных ожогов девочка погибла на месте происшествия.
Обстоятельства происшествия выясняются работниками полиции.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует сжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозпостройками, а также оставлять окурки и спички на сухой траве.
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