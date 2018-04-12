Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России, Швеции и Дании, идут по графику

Об этом говорится в заявлении Регионального административного агентства Южной Финляндии, которое выдало согласие.

Финские власти утвердил детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода "Северный поток - 2", общая протяженность которого составит более 1200 км.

Первое согласие правительство Финляндии на строительство газопровода в финской исключительной экономической зоне выдал на прошлой неделе.

В компании Nord Stream 2 AG , которая является оператором газопровода "Северный поток-2", заявили, что таким образом процесс получения разрешений в Финляндии завершено.

В компании утверждают, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России, Швеции и Дании, идут по графику.

Справка: Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нить Турецкого потока мощностью 15800000000 куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конца 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 миллиарда рублей (около $ 3200000000) против 92800000000 руб (около $ 1600000000) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $ 6 млрд.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.

Отметим, что Европейский Союз и секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита газа через газотранспортную систему Украины.