Лидер британской поп-группы The Overtones Тимми Матли скончался в возрасте 36 лет. Музыкант уверял, что победил болезнь Фото: Tim Matley / Twitter Об этом сообщили музыканты коллектива на своей странице в Twitter."С величайшей печалью мы должны объявить, что наш дорогой друг и брат Тимми скончался. Мы знаем, что эта новость будет такой же душераздирающей для всех вас, как и для нас. Мы ценим вашу любовь и поддержку в это трудное время", – написали они. It is with the greatest sadness that we have to announce that our dear friend and brother Timmy has passed away. We know this news will be as heartbreaking for you all as it is for us. We appreciate your love and support at this difficult time. Mike, Darren, Mark & Lachie x — The Overtones (@the_overtones) 11 апреля 2018 г. На момент смерти певцу было 36 лет.Причина смерти не называется.В сентябре 2016 года у музыканта диагностировали рак кожи третьей степени, после чего он временно остановил гастрольную деятельность, пишет The Guardian.В июле 2017 года он вернулся к работе.В январе 2018 года музыкант сообщал, что почти преодолел болезнь.Группа The Overtones была основана в 2010 году. Она стала известной после участия в шоу X-Factor. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



