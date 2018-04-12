Три человека погибли, еще трое пропали без вести при столкновении в Южной Корее сухогруза под танзанийским флагом и южнокорейского рыболовного судна. Об этом сообщает со ссылкой на РИА Новости.

Столкновение произошло в ночь на четверг. По данным управления, на рыболовном судне “2007-Ёнхын” находилось шесть человек, когда после полуночи оно столкнулось с сухогрузом Xingyue. Гибель троих из них подтверждена, ведутся поиски остальных троих.

На сухогрузе пострадавших нет, сообщили в полиции Мокпхо.

Инцидент произошел примерно в 10 километрах от острова Мэмульдо уезда Синан провинции Чолла-Намдо на юге Республики Корея. Причину случившегося расследуют.

Как сообщал , военный эсминец США Donald Cook находится примерно в 100 км от сирийского порта Тартус, где находится военно-морская база России.

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