Самолет Як-130 разбился в Борисоглебске Воронежской области (Россия) утром 12 апреля во время учебно-тренировочного полета. Курсант и инструктор, которые находились на борту, успели катапультироваться.

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12 апреля в Борисоглебске Воронежской области (Россия) разбился самолет Як-130. Как сообщает Минобороны РФ, на борту самолета находились летчик-инструктор и курсант, информирует svodka.net.

Авария произошла в 9.40 по московскому времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет принадлежал авиабазе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков.

Оба члена экипажа успешно катапультировались, после чего вышли на связь с аэродромом.

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