Погода, Новости, загрузка...
Россия заверила ЕС в готовности поставлять газ через Украину после 2019 года
12.04.2018 10:56
Россия заверила ЕС в готовности поставлять газ через Украину после 2019 года
В России подчеркнули необходимость сохранения коммерчески выгодных объемов поставляемого газа по украинскому маршруту
Глава Минэнерго России Александр Новак заверил вице-председателя Еврокомиссии Шефчович в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года.
Россия заверила ЕС в готовности поставлять газ через Украину после 2019 года Фото: EPA

"Он (Новак, - ред.) Выразил готовность России осуществлять бесперебойные поставки природного газа в Европу через Украину после 2019 года" , - сказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен по итогам их телефонного разговора, передает ТАСС.

По ее словам, Шефчович подчеркнул необходимость сохранения коммерчески выгодных объемов поставляемого газа по украинскому маршруту.

"Он также вновь заявил о необходимости поиска решений в соответствии со Стокгольмским арбитражем и готовность взаимодействовать с обеими сторонами как на двусторонней, так и на трехсторонней основе. В этом контексте после двусторонней встречи" Газпрома "и" Нафтогаза "могут произойти дальнейшие контакты" , - добавила Итконен.

Напомним, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что  компания может сохранить транзит газа через Украину .

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров , ибо в противном случае это будет экономически невыгодно.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить