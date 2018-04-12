В России подчеркнули необходимость сохранения коммерчески выгодных объемов поставляемого газа по украинскому маршруту

"Он (Новак, - ред.) Выразил готовность России осуществлять бесперебойные поставки природного газа в Европу через Украину после 2019 года" , - сказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен по итогам их телефонного разговора, передает ТАСС.

По ее словам, Шефчович подчеркнул необходимость сохранения коммерчески выгодных объемов поставляемого газа по украинскому маршруту.

"Он также вновь заявил о необходимости поиска решений в соответствии со Стокгольмским арбитражем и готовность взаимодействовать с обеими сторонами как на двусторонней, так и на трехсторонней основе. В этом контексте после двусторонней встречи" Газпрома "и" Нафтогаза "могут произойти дальнейшие контакты" , - добавила Итконен.