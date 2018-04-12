|Россия заверила ЕС в готовности поставлять газ через Украину после 2019 года
|12.04.2018 10:56
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В России подчеркнули необходимость сохранения коммерчески выгодных объемов поставляемого газа по украинскому маршрутуГлава Минэнерго России Александр Новак заверил вице-председателя Еврокомиссии Шефчович в готовности Москвы поставлять газ в Евросоюз через Украину после 2019 года.
Фото: EPA
"Он (Новак, - ред.) Выразил готовность России осуществлять бесперебойные поставки природного газа в Европу через Украину после 2019 года" , - сказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен по итогам их телефонного разговора, передает ТАСС.
По ее словам, Шефчович подчеркнул необходимость сохранения коммерчески выгодных объемов поставляемого газа по украинскому маршруту.
"Он также вновь заявил о необходимости поиска решений в соответствии со Стокгольмским арбитражем и готовность взаимодействовать с обеими сторонами как на двусторонней, так и на трехсторонней основе. В этом контексте после двусторонней встречи" Газпрома "и" Нафтогаза "могут произойти дальнейшие контакты" , - добавила Итконен.
Напомним, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания может сохранить транзит газа через Украину .
В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров , ибо в противном случае это будет экономически невыгодно.