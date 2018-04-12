Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, во время которого обсуждалось отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, реформы в Украине и агрессия России на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

В ходе беседы Петр Порошенко выразил солидарность с британским народом и правительством в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери и отметил, что Украина готова оказать помощь в расследовании дела в случае необходимости. В свою очередь, Тереза ​​Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и в Крыму.

Также отмечается, что украинский президент поблагодарил британскую сторону за поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма, а также за поддержку реформ в Украине.

Помимо этого обсуждался вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ. Собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Как сообщал svodka.net ранее, британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что Великобритания изучает возможность принятия новых мер против России .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира