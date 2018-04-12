В состав "интернет-дружинников" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил включить активных интернет-блогеров. Патрушев заявил, что молодежь должна быть вовлечена в патриотические проекты Фото: rk.karelia.ru На совещании по вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе России Патрушев заявил, что молодежь должна быть вовлечена в патриотические проекты. Для этого, по мнению секретаря Совбеза РФ, нужно использовать официальные интернет-ресурсы органов исполнительной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления.Патрушев добавил, что в ряды так называемых "интернет-дружинников" нужно привлекать активных пользователей интернета из числа блогеров.19 июля 2017 года международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, посвященный свободе слова в России. В нем говорится, что государственное набег в СМИ России достигло уровня, который не наблюдался со времени распада СССР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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