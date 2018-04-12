В состав "интернет-дружинников" секретарь Совета безопасности РФ
Николай Патрушев предложил включить активных интернет-блогеров.
Патрушев заявил, что молодежь должна быть вовлечена в
патриотические проекты Фото: rk.karelia.ru На совещании по вопросам
национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе
России Патрушев заявил, что молодежь должна быть вовлечена в
патриотические проекты. Для этого, по мнению секретаря Совбеза РФ,
нужно использовать официальные интернет-ресурсы органов
исполнительной власти субъектов РФ, а также органов местного
самоуправления.Патрушев добавил, что в ряды так называемых
"интернет-дружинников" нужно привлекать активных пользователей
интернета из числа блогеров.19 июля 2017 года международная
правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад,
посвященный свободе слова в России. В нем говорится, что
государственное набег в СМИ России достигло уровня, который не
наблюдался со времени распада СССР.
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