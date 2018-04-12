Несмотря на то, что в течении долго времени муссируется информация о возможном масштабном наступлении путинских войск на Украину, эксперты считают, что сейчас не стоит этого ожидать. Однако не нужно терять бдительность и усиливать оборону.

Так, знаток по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что Россия усиливает свое военное присутствие на границах с Украиной, чтобы шантажировать и запугивать.

"Эта информация (о возможном наступлении, - ред.) муссируется уже длительное время. В течение последних двух лет Россия усиливает свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах, цель этого очевидна. Во-первых, это шантаж украинской стороны с тем, чтобы принудить к уступкам - и в нормандском формате, и в минском. Во-вторых, это запугивание мирового сообщества в том отношении, что Россия стремится таким образом показать свою мощь", - отметил знаток в интервью , передает

По словам Богдана, эти вещи не связаны с планированием каких-то широкомасштабных наступательных акций против Украины, потому что недавние санкции против России оказались довольно болезненными. Так, Россия в очередной раз оказалась в международной изоляции. Учитывая происходящее в Сирии (химические атаки и прочее), Соединенные Штаты намерены все-таки осуществить акцию возмездия за это и продлить санкции относительно Российской Федерации.

В то же время знаток подчеркнул, что украинская сторона и мировое общество должны довольно серьезно отнестись к манипуляциям и военным действиям Москвы. Кроме того, украинской стороне нужно не терять бдительность и усиливать оборонительную сила. Также необходимо всеми возможными средствами (техническими и агентурными) усилить разведывательную деятельность для выяснения истинных планов и намерений путинского режима в отношении Украины.

"В то же время я бы не педалировал ситуацию по поводу того, что Россия концентрирует эти войска с целью быстрого в краткосрочной перспективе агрессивного шага насчет Украины. Хотя есть определенные признаки этого: боевики и кадровые военные, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории - и об этом сообщала украинская разведка - безотлагательно избавляются от паспортов граждан России и в обязательном порядке получают "паспорта" так называемых ЛНР/ДНР", - сказал Богдан.

Он уточнил, что это может быть свидетельством как подготовки к каким-то очередным военным операциям, так и того, что хочет избавиться от любых следов своего присутствия на этих территориях, чтобы не дать мировому сообществу никаких поводов обвинять путинский режим и предъявлять претензии лично Путину, который является военным преступником.

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