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В Калифорнии 90 тыс. людей эвакуировали из-за лесных пожаров
27.10.2019 10:55
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали 90 тыс. человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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