В Калифорнии 90 тыс. людей эвакуировали из-за лесных пожаров - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Калифорнии 90 тыс. людей эвакуировали из-за лесных пожаров
27.10.2019 10:55
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали 90 тыс. человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
тыс
человек
эвакуировали
пожаров
из-за
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->