Коллекторная система Киева практически не справляется с таянием снега и сильными дождями.

Чтобы Подол и Оболонь не затопило, систему сточных вод безотлагательно нужно исправлять. Об этом сообщили источники в коммунальных службах Киева. По их словам, в столице за последнее время из-за повышения температуры выпало очень много снега, и из-за этого многие районы Киева сейчас под угрозой затопления.

«Жители Киева видят громадные лужи на месте некоторых канализационных стоков, потому что воде некуда стекать. Все коллекторы и ливневки ведут в подземные реки, Клов, Почайну, Лыбидь, которые уже переполнены нечистотами» — сказал источник.

Источник отметил, что надлежащая расчистка малых рек Киева увеличила бы их пропускную способность, а это в свою очередь позволило бы уменьшить негативное влияние таяния снега. Коммунальщики считают, что малые реки необходимо расчищать до естественной глубины. В этом направлении сообщалось о работах по расчистке от наносов компанией СОБИ устья киевской реки Лыбидь, где дно сильно загрязнено приносными отложениями от коллектора.

Ранее пресс-служба ГосЧС со ссылкой информацию Укргидрометцентра предупредила о подъеме уровней воды в реках, их выходе из берегов в связи с осадками и снеготаянием и возможном наводнении в западных областях Украины.

По мнению киевских диггеров подземные коллекторные системы находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте.

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