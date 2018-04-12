Как заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ежегодные потери от коррупции в УЗ – минимум 10–15 млрд грн.

В пресс-службе ПАО «Укрзалізниця» сообщили, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят обыски в их главном офисе, информирует svodka.net.

В «Укрзалізниці» отметили, что следственные действия проводятся по ранее открытым уголовным производствам.

Кроме того, в ведомстве добавили, что создали все необходимые условия для работы правоохранителей.

Как заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ежегодные потери от коррупции в УЗ – минимум 10–15 млрд грн.

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В ноябре 2017 года правоохранители провели около 50 обысков по делу о коррупции в ПАО «Укрзалізниця» в шести регионах Украины.

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