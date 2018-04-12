На определенном этапе после того, как Украина нарастит военную сила, а Запад поймет, что политико-дипломатические шаги бесперспективны и почувствует окончательную угрозу со стороны путинского режима, будет возможным военный сценарий освобождения оккупированной территории Донбасса.

Об этом «Апострофу» заявил знаток по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, варианты возвращения Донбасса Украине давно обсуждаются как в экспертной среде, так и в украинском и международном политикуме.

«Бесспорно, у Путина (президента Российской Федерации Владимира Путина, — ред.) есть желание «впарить» Украине этот гнилой сегмент для того, чтобы дальше разлагать нас и тормозить наше движение в евроатлантическом направлении. Но позиция украинской стороны является очень четкой и понятной не только украинскому, но и мировому сообществу», — отметил Богдан.

Так, сначала должны быть решены вопросы безопасности по Минским договоренностям. Второй элемент — введение миротворческой миссии ООН с соответствующим мандатом, которая разоружит боевиков, установит контроль на неконтролируемых участках российско-украинской границы и обеспечит условия для того, чтобы постепенно перейти к политическому урегулированию на временно оккупированных территориях Донбасса.

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«По крайней мере, если речь идет о политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Донбассе, то мандат миротворческой миссии является ключевым сегментом в таком сценарии событий», — отметил Богдан.

Он уточнил, что в перспективе возможны военные акции, направленные на то, чтобы дожать Путина и чтобы он согласился на урегулирование ситуации на Донбассе.

«И я считаю, что для этого есть определенные предпосылки, поскольку персональные и секторальные санкции больно бьют по самолюбию Путина и его окружению, а главное, по экономике РФ и морально-психологическому состоянию российского общества. Как бы оно ни было зазомбировано национал-шовинистической идеологией «русского мира», но холодильник сейчас начинает играть более приоритетную роль, чем телевизор, в России», — подытожил знаток.

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