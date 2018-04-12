|Киевский офис "Укрзализныци" обыскивает СБУ
|12.04.2018 11:05
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В четверг, 12 апреля, силовики пришли с обыском в киевский офис "Укрзализныци". В пресс-службе компании уточнили, что следственные действия проводят сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.
"Сотрудники Генеральной прокуратуры, Службы безопасности при содействии Департамента безопасности общества проводят следственные действия по ранее открытым уголовным производствами", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" утверждают, что создали все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов.
""Укрзализныця" подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании", - сказано в заявлении.
Как сообщал svodka.net ранее, прокуратура сообщила о подозрении гендиректору "Укрвакцины" Андрею Макаренко в растрате 1,5 миллионов гривен бюджетных средств.
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