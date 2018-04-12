Удерживаемому в России украинцу Павлу Грибу необходимо лечение, в случае появления внутреннего кровотечения ни одно медицинское учреждение Краснодарского края не сможет оказать ему необходимую помощь, заявил его отец Игорь Гриб. Игорь Гриб: Администрация СИЗО практически ничего не позволила передать сыну Фото: Ігор Гриб / Facebook "Эти продукты передавать запрещено. Гриб на диете". Такой ответ сегодня услышал человек, который пытался передать Павлу продукты. Администрация СИЗО практически ничего не позволила передать сыну", – написал он.Кроме того, Игорь Гриб опубликовал заключение доктора медицинских наук, профессора Василия Притулы, в котором говорится, что "на фоне общего ухудшения здоровья отсутствие необходимого питания приводит к повышению кислотности в желудке и в конечном итоге может привести к появлению выраженного кровотечения из просвета пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки, с пониженной свертывающей функцией крови. Пациенту в комплексе лечения необходима порто-системная шунтирующая операция".Отец Гриба подчеркнул, что в случае появления внутреннего кровотечения ни одно медицинское учреждение Краснодарского края не в состоянии оказать необходимую помощь."Павел медленно истечет кровью. Российская репрессивная машина убивает украинских граждан", – резюмировал он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2054270474846004&id=100007892136721 24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали, последний раз – до 4 мая 2018 года.Украинские медики, которых не допустили к задержанному, заявили, что он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает нахождение в учреждении, где не может быть оказана специализированная медицинская помощь.Министерство иностранных дел Украины несколько раз требовало от России допустить украинских врачей к Грибу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки гриб сизо передать гриба игорь Теги: война в украине