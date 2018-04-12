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Грибу запрещают передавать продукты питания - отец
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12.04.2018 11:06
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Удерживаемому в России украинцу Павлу Грибу необходимо лечение, в
случае появления внутреннего кровотечения ни одно медицинское
учреждение Краснодарского края не сможет оказать ему необходимую
помощь, заявил его отец Игорь Гриб. Игорь Гриб: Администрация
СИЗО практически ничего не позволила передать сыну Фото: Ігор Гриб
/ Facebook "Эти продукты передавать запрещено. Гриб на диете".
Такой ответ сегодня услышал человек, который пытался передать Павлу
продукты. Администрация СИЗО практически ничего не позволила
передать сыну", – написал он.Кроме того, Игорь Гриб
опубликовал заключение доктора медицинских наук, профессора Василия
Притулы, в котором говорится, что "на фоне общего ухудшения
здоровья отсутствие необходимого питания приводит к повышению
кислотности в желудке и в конечном итоге может привести к появлению
выраженного кровотечения из просвета пищевода, желудка или
двенадцатиперстной кишки, с пониженной свертывающей функцией крови.
Пациенту в комплексе лечения необходима порто-системная шунтирующая
операция".Отец Гриба подчеркнул, что в случае появления внутреннего
кровотечения ни одно медицинское учреждение Краснодарского края не
в состоянии оказать необходимую помощь."Павел медленно истечет
кровью. Российская репрессивная машина убивает украинских
граждан", – резюмировал он.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2054270474846004&id=100007892136721
24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель
(Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ
России.Две недели о точном местонахождении украинца не было
известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в
Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании
Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке
теракта в одной из школ города Сочи.Октябрьский районный суд
Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру
пресечения несколько раз продлевали, последний
раз – до 4 мая 2018 года.Украинские медики,
которых не допустили к задержанному, заявили, что
он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает
нахождение в учреждении, где не может быть оказана
специализированная медицинская помощь.Министерство иностранных дел
Украины несколько раз требовало от России допустить
украинских врачей к Грибу.
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