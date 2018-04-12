|СБУ и ГПУ пришли с обысками в «Укрзализныцю»
|12.04.2018 11:08
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Государственная компания «Укрзализныця» сообщила о проведении следственных действий в главном офисе сотрудниками Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.
Согласно сообщению на сайте компании, следственные действия проходят в рамках ранее открытых уголовных дел.
«Сейчас в помещении офиса ПАО «Укрзализныця», по адресу улица Тверская, 5, сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии департамента безопасности проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным делам», — говорится в сообщении.
В «Укрзализныце» отметили, что руководство компании создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании.