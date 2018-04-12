Вряд ли для многих опубликованная информации станет сенсацией, но она простимулирует дальнейшие действия, как в отношении России, так и в более глобальном масштабе, мотивируя и направляя, например, коалицию.

Организация по запрещению химического оружия объявила о завершении расследования по факту применения отравляющего вещества в Солсбери. Все имеющиеся материалы будут опубликованы сегодня для свободного ознакомления всеми желающими в 12:00 по Гринвичу, информирует svodka.net.

На мой взгляд, завершение расследования по данному факту и публикация материалов подоспели как нельзя кстати, учитывая ту геополитическую обстановку которую мы имеем на сегодняшний день. Ведь в информационном плане необходима постоянная подпитка данной теме, дабы она не отходила на задний план.

Конечно, не думаю, что для многих опубликованная информации станет сенсацией, но она простимулирует дальнейшие действия, как в отношении России, так и в более глобальном масштабе, мотивируя и направляя, например, коалицию.

Что же, отсчет времени по Гринвичу пошел, ждать осталось не так уж и долго.

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