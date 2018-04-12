Официальный Вашингтон выделил на программу ядерного разоружения Украины около $750 млн, причем почти половину США вернули себе, продав Киеву спецтехнику, стоимость которой вошла в упомянутую сумму, заявил "ГОРДОН" директор "Центрального проектного института" Министерства обороны Украины, военный строитель и инженер полковник запаса Олег Приймачук, который вместе со своим коллективом разрабатывал проект по ликвидации ядерного вооружения. Олег Приймачук: Никто до сих пор не посчитал, сколько поверх выделенных США $750 млн пришлось заплатить самой Украине за ликвидацию собственного ядерного оружия Фото: из личного архива Олега Приймачука Программа предполагала предоставление финансовой помощи бывшим республикам СССР в обмен на утилизацию ядерного, химического и бактериологического вооружения. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал директор "Центрального проектного института" Министерства обороны Украины, военный строитель и инженер полковник запаса Олег Приймачук, который вместе со своим коллективом разрабатывал проект по ликвидации ядерного вооружения в Украине."Ядерным разоружением Украины занималась сама Украина, причем денег на это мы потратили гораздо больше, чем США выделили на так называемую программу безвозмездного оказания финансовой помощи для ликвидации ядерного оружия. Американцы выделили Украине около $750 млн. Для США это тьфу, никчемная сумма. Но именно за эту сумму Украину лишили ядерного оружия! А ведь у нас на тот момент было 176 межконтинентальных баллистических ракет: 130 жидкотопливных SS-19 и 46 твердотопливных SS-24", – рассказал Приймачук.Он подчеркнул, что при ликвидации ядерных комплексов США продали Украине свою спецтехнику, "стоимость которой вошла в упомянутые $750 млн"."Были переговоры, США быстро и легко согласились выложить $750 млн в обмен на украинское ядерное оружие. Но половину этой суммы американцы вернули себе по программе Нанна-Лугара. Как? Финансовая помощь была безвозмездной, но при условии, что именно американские коммерческие компании будут участвовать в ликвидации оружия. Американцы приехали в Киев, объявили тендер, сбили цену, а после еще и продали Украине спецтехнику, стоимость которой вошла в упомянутые $750 млн", – подчеркнул Приймачук.Глава института также добавил, что до сих пор точно неизвестно, сколько, помимо выделенных США $750 млн, пришлось заплатить самой Украине для полной ликвидации огромной военной инфраструктуры и нейтрализации опасного ракетного топлива."Да, для обслуживания ядерного потенциала нужна была колоссальная сумма. Но ведь можно было не все уничтожать, а оставить хотя бы 46 модернизированных стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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