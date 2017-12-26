Бизнесмен Ринат Ахметов не мог остановить российскую оккупацию Донбасса, а в его доме, вероятно, поселился атаман "ДНР" Александр Захарченко. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил экс-вице-премьер Украины, прежний нардеп от Партии регионов Борис Колесников. Колесников: Легенд много можно насоздавать – как, например, о том, что мы финансировали "Свободу" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Если украинская армия и все украинское государство три с половиной года ничего не могут сделать, то что должен был сделать Ринат Ахметов?" – пояснил он.Колесников отметил, что заявления, что Ахметов был "хозяином Донбасса" – домысел."Легенд много можно насоздавать – как, например, о том, что мы финансировали "Свободу", "Правый сектор" или пятый угол… Что такое "хозяин Донбасса"? Самый крупный бизнесмен – да. Меценат – да. Но хозяев нет у нас ни на одной территории", – подчеркнул политик.Он добавил, что читал о захвате особняка Ахметова главарем "ДНР" Александр Захарченко."Я читал, что в особняке Ахметова поселился руководитель “ДНР” Захарченко, но достоверной информации из Донецка у нас нет", – подытожил Колесников.В июне 2016 года Захарченко запретил Ахметову въезд на оккупированную территорию Донецкой области.В марте 2017 года в "ДНР" заявили о "национализации" 40 украинских предприятий, многие из которых входят в структуру холдинга СКМ, принадлежащего миллиардеру.28 февраля боевики заблокировали стадион "Донбасс Арена", 13 марта отстранили менеджмент отелей "Донбасс Палас" и "Парк Инн" от управления, захватили здания отелей и оборудование в них, а 14 марта запретили деятельность благотворительного фонда Рината Ахметова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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