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Колесников: Я читал, что в особняке Ахметова поселился лидер “ДНР” Захарченко, но достоверной информации из Донецка у нас нет
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26.12.2017 19:10
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Бизнесмен Ринат Ахметов не мог остановить российскую оккупацию
Донбасса, а в его доме, вероятно, поселился атаман "ДНР" Александр
Захарченко. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию
Гордону заявил экс-вице-премьер Украины, прежний нардеп от Партии
регионов Борис Колесников. Колесников: Легенд много можно
насоздавать – как, например, о том, что мы финансировали
"Свободу" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Если украинская
армия и все украинское государство три с половиной года ничего не
могут сделать, то что должен был сделать Ринат Ахметов?" –
пояснил он.Колесников отметил, что заявления, что Ахметов был
"хозяином Донбасса" – домысел."Легенд много можно
насоздавать – как, например, о том, что мы финансировали
"Свободу", "Правый сектор" или пятый угол… Что такое "хозяин
Донбасса"? Самый крупный бизнесмен – да. Меценат – да. Но
хозяев нет у нас ни на одной территории", – подчеркнул
политик.Он добавил, что читал о захвате особняка Ахметова
главарем "ДНР" Александр Захарченко."Я читал, что в особняке
Ахметова поселился руководитель “ДНР” Захарченко, но достоверной
информации из Донецка у нас нет", – подытожил Колесников.В
июне 2016 года Захарченко запретил Ахметову въезд на
оккупированную территорию Донецкой области.В марте 2017
года в "ДНР" заявили о "национализации" 40 украинских
предприятий, многие из которых входят в структуру холдинга СКМ,
принадлежащего миллиардеру.28 февраля боевики заблокировали
стадион "Донбасс Арена", 13 марта отстранили менеджмент
отелей "Донбасс Палас" и "Парк Инн" от управления, захватили здания
отелей и оборудование в них, а 14 марта запретили
деятельность благотворительного фонда Рината Ахметова.
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