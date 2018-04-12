Женщина погибла под колесами поезда на Житомирщине. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области, передает

Событие произошло 10 апреля в 19:30 на участке железнодорожного перегона "Житомир-Бердичев".

"Предварительно установлено, что грузовой тепловоз в составе нескольких платформ под управлением 53-летнего машиниста, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил наезд на женщину, которая шла навстречу поезду по железнодорожному пути. Женщина погибла на месте происшествия", - сообщают в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей, открыто уголовное производство.

Как сообщал во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира