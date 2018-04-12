Высказывание "кадры решают всё" известно многим. Но не все наверное задумывались о том, что эта фраза лишний раз доказывает невозможность кардинальных изменений в стране, если возглавляющий ее руководитель, каким бы великим он ни был сам по себе, не сможет опереться в своей деятельности на соответствующую его уровню команду, государственный аппарат и общество в целом.

Ранее было показано, что для формирования и прихода к власти великих правителей необходима команда, в которой они смогут вырасти, набраться опыта и проявить себя. Однако еще важнее фактор команды становится на этапе управления страной, при этом на этапе управления страной команда должна быть значительно больше, чем на этапе политического роста и борьбы за власть.

Для эффективного управления страной, тем более для того, чтобы изменить страну и поднять ее на более высокий уровень развития - большая часть госаппарата должна работать как единая команда и обладать не только высоким профессионализмом, но и разделять взгляды главы государства.

Если государственный аппарат не будет обладать достаточным профессионализмом - он при всем желании не сможет выполнить поставленные руководством задачи и управление страной превратится в бесконечную борьбу с исполнительными дураками, которые только и делают, что бьются лбами в пол от желания выслужиться, но толку от их желания никакого.



Если же государственный аппарат укомплектован профессионалами, но они не разделяют взгядов и планов высшего руководства - решения будут саботироваться или исполняться сугубо формально, то есть опять же саботироваться.

Существует такое понятие - итальянская забастовка - это когда все выходят на работу, но исполняют обязанности умышленно пунктуально, останавливая работу по любому формальному поводу и требуя соблюдения всех процедурных мелочей, в результате чего работа оказывается парализована.

Поэтому даже если к власти приходит великий правитель, но государственный аппарат не соответствует его уровню и/или не разделяет его планов - ничего хорошего не выйдет.

И команды из десяти-двадцати человек для решения кадрового вопроса совершенно недостаточно. Даже сотни недостаточно.

Десяти человек довольно лишь для того, чтобы частично укомплектовать правительство, посадив по одному профессионалу и единомышленнику на ключевые министерства. Но министрам нужны заместители и начальники отделов, иначе они на своем уровне тоже столкнутся либо с глупостью и неудовлетворительным исполнением решений, либо с саботажем, либо с тем и другим одновременно.

Только для того, чтобы укомплектовать центральные органы власти, нужно более тысячи профессионалов, которые при этом будут единомышленниками главы государства и хотя бы в масштабе своего ведомства и отдела будут соответствовать его уровню.

Далее возникнет необходимость комплектования местных органов власти, а для этого потребуются уже не тысячи, а десятки тысяч руководителей. И пусть даже задачи местного уровня проще, чем на уровне государства, но руководители на местах тоже должны бысть солидарны с главой государства в части его целей и планов, иначе опять же возникнет саботаж, а с саботажем на местном уровне бороться намного сложнее.

Ввести войска во все крупные города, чтобы все местные руководители под страхом расстрела исполняли решения центральной власти - не поможет. Это обернется формализмом, когда решения исполняются сугубо формально и придраться вроде бы не к чему, а по существу получается издевательство - см. выше про итальянскую забастовку. А если и за такое начнут расстреливать - начнется кровавая баня и запуганные руководители будут думать не о пользе дела, а лишь о том, как бы уцелеть, в результате многие будут увольняться, а на их место придут непрофессионалы - Швондеры и Шариковы, результат работы которых окажется не лучше.

Поэтому, если для политического роста и борьбы за власть может быть довольно команды, укомплектованной сотней или тысячей профессионалов высокого уровня, то для управления страной этого уже не хватит - нужны будут десятки тысяч хороших специалистов и при этом единомышленников.

Но и это еще не все.

Предположим, что у пришедшей к власти команды нашлось двадцать-тридцать тысяч профессионалов, а остальные руководители взялись добросовестно служить и выполнять решения властей - кто из любви к Родине, кто из желания делать карьеру при любой власти, кто из необходимости кормить семью.

Однако решения властей, законы и указы, декреты и распоряжения должны выполнять не только государственные служащие, но и вся страна, все граждане и предприятия.

Более того - именно граждане и предприятия должны выполнять законы и решения властей в первую очередь, потому что именно от них зависит наполнение бюджета и выпуск продукции, что принципиально важно для всей экономики.

Если чиновники будут исправно служить, а граждане и предприятия не смогут или не захотят работать при новой власти - от добросовестной службы чиновников не будет никакого толку, лишь расход бумаги и чернил.

Поэтому возможность изменений в стране, которые затеял великий правитель и его столь же великая команда, с которой он пришел к власти - целиком и полностью зависит от того, готовы ли граждане и предприятия к запланированным изменениям, согласны ли они с этими изменениями и будут ли работать при новой власти лучше, чем прежде.

Правильнее даже сказать так: возможность изменений зависит от того, какая часть граждан и предприятий примет их и будет работать эффективнее, а какая наоборот.

Если большинство граждан готовы к запланированным изменениям и ждут их, если большинство предприятий вместе с их ключевыми сотрудниками и руководством начнут работать лучше - тогда изменения будут приняты и пойдут стране на пользу.

Если же большинство граждан не примут изменения в стране, если большинство предприятий закроется или сократится - тогда страну ждет упадок, а правитель и его команда, приведшие к этому, войдут в историю совсем не как великие.

Обратимся к историческим примерам.

1. История императора Павла.

Получив власть, Павел начал проводить многочисленные реформы, но они часто вызывали недовольство элиты и ближайшего окружения. Недовольство правлением императора постепенно нарастало, а когда он решил вступить в союз с Францией, что противоречило интересам представителей дворянства, посещавшим английские клубы, возник заговор, который закончился цареубийством.

Это яркий пример того, что бывает, когда глава государства вступает в конфликт с собственным окружением и высшим обществом.

При этом народ очень многие реформы Павла встречал одобрением и не будь конфликта императора с его окружением, вероятно Павел вошел бы в историю с эпитетом Великий и может быть даже вся история Российской империи пошла бы иначе, но... преодолеть неприятие и противодействие окружения императору не удалось, что лишний раз доказывает - в среде противников проводить изменения в стране и довести их до конца практически невозможно - рано или поздно либо шарф, либо табакерка, либо иной предмет положит этому конец.

2. История Александра Второго.

Александр Второй провел целый ряд реформ, самая известная из которых - земельная реформа и отмена крепостного права. Однако эти реформы так и не были завершены, потому что жизнь царя оборвало покушение. И это покушение было не первым - Александр пережил пять (!) покушений и только шестое стало окончательным. Ни на кого из династии Романовых не покушались больше, чем на Александра. При этом покушались на царя не представители дворянства, а представители народа - того самого, который был освобожден Александром от крепостного права.

Реформы Александра оказались непоняты народом, крестьяне считали себя обманутыми из-за необходимости выкупать землю, которую считали своей. Выплаты по кредитам, чересполосица, лишение выпасов и другие сложности, возникшие у крестьянства в результате реформы, вызвали недовольство и появление движения народовольцев.

Кроме этого, принявший бразды правления Александр Третий провел контрреформы, отменив часть реформ Александра Второго.

Это яркий пример, когда изменения, произведенные правителем, оказались не поняты и не приняты в полной мере ни народом, ни элитой. Одни реформы не понял и не оценил народ, другие реформы не поняло и не оценило правительство, пришедшее на смену.

В результате, правитель оказался убит, часть его реформ отменена, а часть осталась незавершенной. И войти в историю с эпитетом "великий" Александр Второй тоже не смог, хотя реформы были очень масштабными и задумывались на пользу России.

3. История Николая Второго.

Николай не проводил никаких реформ, претендовавших на величие, однако его история, особенно история отречения - еще одно яркое подтверждение фразы "кадры решают все".

Сперва можно вспомнить революцию 1905 года, начавшуюся с события, известного как "кровавое воскресенье". Расстрел шествия рабочих, которых возглавлял поп Гапон, случился целиком и полностью из-за некомпетентности властей, которое проявилось начиная с того, что они сами поставили Гапона присматривать за рабочим движеним и заканчивая тем, что накануне шествия, зная о нем, не потрудились арестовать Гапона. Да и само шествие началось с увольнения только двух рабочих завода - этот вопрос можно было запросто уладить, если бы этим занялись компетентные люди, разобравшиеся в ситуации.

События 1905 года - прямое следствие некомпетентности властей.

То же самое можно сказать и про февральскую революцию 1917 года. Еще за два дня до начала событий министр внутренних дел уверял императора, что ситуация полностью контролируется. На самом деле министр ничего не контролировал и не мог контролировать, он вообще страдал психическим расстройством. Начальник гарнизона тоже не смог взять ситуацию под контроль и сбежал. Приказ Николая в кратчайшие сроки прекратить беспорядки так и не был выполнен. Приказ о роспуске Думы тоже не был выполнен, более того, часть депутатов перешла на сторону революции.

Закончилось дело тем, что сами генералы - Алексеев и Рузский, заручившись поддержкой командующих фронтами, склонили императора к отречению, потому что опасались оказаться без снабжения, если беспорядки продолжатся.

Генералы, которые представляли собой высшие военные кадры, оказались некомпетентными и слабохарактерными - некомпетентными по той причине, что не разобрались в ситуации и своими уговорами к отречению лишь усугубили положение, а слабохарактерными - потому, что поддались панике, поднятой по телеграфу депутатом Родзянко.

К этому можно добавить то, что за последние несколько лет Николай сменил несколько составов правительства из-за той же самой некомпетентности - как министров, так и собственной.

И сама февральская революция случилась из-за некомпетентности правительства и неудачных попыток сформировать новое.

Вся история Николая Второго - это история плохих кадров, которые его окружали и сопровождали как в правительстве, так и в последние дни в ставке.

Едва ли не единственным профессионалом высокого уровня при Николае был Столыпин, однако его убили. Но даже если бы Столыпин остался жив - вряд ли одного компетентного министра хватило бы для решения всех проблем страны.

4. Временное правительство и Керенский.

История Временного правительства - очередной яркий пример плохого кадрового состава и некомпетентности. Временное правительство управляло страной более полугода и за это время не нашло решения ни одной проблемы, не смогло сформировать постоянного правительства и провести реформу власти.

Собственно тот факт, что Временное правительство так и осталось временным вплоть до Октябрьской революции - лучше только иллюстрирует степень его некомпетентности.

И сам Керенский оказался плохим руководителем, что доказывается хотя бы его конфликтом с генералом Корниловым, которого он сам назначил главнокомандующим и почти сразу же отстранил, более того - конфликт достиг такого размаха, что генерал Корнилов собирался брать столицу с боем (читай про Корниловский мятеж).

Октябрьская революция случилась не столько потому, что большевики были так прекрасно организованы и вооружены, сколько потому, что Временное правительство оказалось недееспособным и не сумело ничего предпринять. Зимний дворец просто отключили от телефона и электроснабжения, после чего заняли в ходе довольно простого штурма - его охрана была довольно условной, да и самого правительства там уже не было. Аврора стреляла по дворцу холостыми, просто для проформы.

Учредительное собрание тоже оказалось некомпетентным и недееспособным, следовательно опять же не смогло принять ни одного продуктивного решения и глубокой ночью разошлось по предложению матроса Железнякова.

Обе революции 1917 года - как февральская, так и октябрьская - стали результатом некомпетентности властей, кадрового дефицита на высшем уровне и низкого качества тех кадров, которые имелись в распоряжении сперва Николая Второго, а потом и Керенского. И сами они были плохими кадрами, но окажись даже хорошими - им не на кого было опереться.

5. Кадры Сталина.

Казалось бы, у Сталина с кадрами был полный порядок и сталинский период является примером исключительно качественного управления страной. Но и это не совсем так.

Можно обнаружить целый ряд примеров, когда даже Сталин сталкивался с кадровыми проблемами, приводившими к большим провалам. Приведу два наиболее показательных.

Провал в начале Великой Отечественной Войны, огромные потери живой силы и военной техники (особенно авиации), быстрое отступление, попадание войск в окружения.

Был ли таков сталинский план - подпустить немцев к самой Москве и позволить окружить Ленинград? Вряд ли. В чем тогда причина провала? Очевидно, главная причина в кадрах.

О конкретных причинах провала первых дней войны историки спорят до сих пор - одни склоняются к вредительству и предательству, другие к некомпетентности и плохому взаимодействию, третьи к дезинформации самого Сталина со стороны разведки.

Можно долго спорить о том, чего было больше - предательства или некомпетентности, дезинформации или плохого взаимодействия, но все это лишь разные проявления кадровых проблем.

Это яркая иллюстрация того, что даже у Сталина не всегда и не везде были такие кадры, которые требовались для решения текущих задач и выполнения приказов. Это же яркая иллюстрация того, к какому чудовищному провалу могут привести кадровые проблемы на периферии, даже если вершина власти укомплектована такими кадрами как Сталин, Берия, Жуков, Молотов и другими, которых никак не обвинишь в некомпетентности.

Но есть и еще один очень показательный пример.

Ликвидация Берии и приход к власти Хрущева - тоже результат кадровых проблем, возникших при Сталине. Ведь кто участвовал в ликвидации Берии? Те, кто занимал высокие должности при Сталине.

Почему после Сталина не случилось преемственности курса, а случился захват власти одной группой должностных лиц с физическим устранением других?

Детальный разбор этих событий - тема для отдельного разговора, но это в любом случае иллюстрация кадровых проблем, потому что все участники событий 53-го года представляли собой высшие государственны кадры - и Хрущев, и Жуков, и Маленков и другие. Они не пришли с улицы, не прибыли из эмиграции по поддельным документам - все они при Сталине занимали высокие посты.

Это иллюстрация того, что бывает, когда в высшем кадровом составе возникают разногласия и вчерашние соратники перестают быть единомышленниками - возникает глубокий спор и от былого величия вскоре не остается и следа.

Все эти примеры убедительно доказывают, что в деле государственного строительства кадры действительно решают все и даже великие правители оказываются крайне зависимы от того, какими кадрами располагают.

Павел мог бы стать великим реформатором и вероятно направил бы историю страны в лучшее русло, но его окружение не позволило этого сделать. Ближайший кадровый круг не позволил ни императору, ни его реформам стать великими.

Александр Второй затеял и даже отчасти осуществил масштабные реформы, но они не были в полной мере поняты и приняты ни народом, ни его собственным сыном и его правительством - в результате попытка изменить страну по большому счету провалилась.

Николай Второй и сам оказался посредственным руководителем и кадры у него были один хуже другого, если не считать Столыпина. Результатом гигантского кадрового провала стал крах империи и революция. И возникшее после отречения Николая Временное правительство лишний раз доказало факт сильнейшего дефицита кадров между старой элиты.

И даже Сталин, который знал толк в кадрах и при котором была проведена индустриализация, после чего страна победила в тяжелейшей войне и восстала из руин - даже он, как показывает история, сталкивался с кадровыми проблемами и в конце-концов кадры оказались сильней, стянув страну вниз, к своему уровню компетенции.

Поэтому кадры действительно решают все.

При этом, если речь идет о стране, то все решают кадры в самом широком смысле - не только высшее руководство, но и руководство на местах. И не только руководство, но и рабочие, от которых зависит, на что вообще способна страна, что она может производить и что в ней можно построить.

Поэтому я предлагаю вам посмотреть на нынешнее состояние кадров в России - начиная от чиновников на всех уровнях власти, заменить которых разом в полном составе в принципе невозможно, и заканчивая офисными работниками, их начальниками, менеджерами разных уровней.

Посмотрите на состояние кадров и попробуйте сами ответить на вопрос, может ли при этих кадрах в стране возникнуть какая-то существенно иная власть, чем нынешняя и если она каким-то образом возникнет, то сможет ли она принципиально изменить страну.

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