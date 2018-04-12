Tesla Model Y планируют строить на базе шасси от Model 3. Это позволит существенно сократить сроки на разработку нового автомобиля.

svodka.net/

Издание Reuters разузнало, что старт производства запланирован на 2019 год, информирует svodka.net.

Компания планирует, что Model Y расположится в линейке электромобилей на ступеньку ниже, чем Model X.

При конструировании новинки компания хочет обойтись без использования 12-вольтовых батарей, которые сейчас применяются на всех электрокарах данной марки. Это нововведение даст возможность значительно уменьшить количество электрической проводки и позволит добавить новые роботизированные линии. А это уже позитивно скажется на скорости изготовления Model Y.

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По данным Reuters, главные детали и узлы Model Y позаимствуют у Model 3, а некоторые возьмут и от Model X. Уже известно, что новинка получит легендарные «соколиные крылья».

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