Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли приняла участие в съемках документального фильма Зеленая планета королевы (The Queen's Green Planet), речь в котором идет об экологических инициативах британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

В фильме сэра Дэвида Аттенборо, премьера которого состоится в следующий понедельник, 16 апреля, на телеканале ITV1, Анджелина Джоли снялась вместе со своими детьми.

Голливудская актриса и ее дети - 15-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние двойняшки Вивьен и Нокс - посетили Намибию, где стали почетными гостями открытия заповедника для животных, пострадавших от рук браконьеров.

Также вместе с правительством Намибии Джоли разработала проект по сохранению лесов. Все это вошло в картину Зеленая планета королевы.

Но кроме своего отношения к окружающей среде, в фильме Джоли рассказала и об отношении к королеве Елизавете II. В частности - о том, чему Ее Величество научила детей актрисы:

"Объяснить детям, почему необходимо посадить дерево, - это самое важное, чему я могу их научить. Именно этому они научились у Ее Величества. Дети спрашивают меня, почему королева Великобритании заботится о деревьях в Африке. Я отвечаю им, что они ее не знают и не могут понять, каково это - быть королевой. Но она действительно замечательная женщина, которая заботится о людях во всем мире и хочет, чтобы и ваши, и ее внуки могли наслаждаться природой. Она считает, что это крайне важно, и я с ней согласна", - отметила Джоли.

Известно, что участие в телепроекте - не первый опыт общения Анджелины Джоли с королевой Елизаветой II. Актриса уже встречалась с королевой в 2014 году, когда бывшая супруга Брэда Питта прибыла в Букингемский дворец и была удостоена почетного титула кавалерственной дамы за активную гуманитарную деятельность.

Как сообщал svodka.net ранее, Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом начала отношения с новым мужчиной. Источник из окружения звезды рассказал, что она сходила на несколько свиданий с агентом по недвижимости.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира