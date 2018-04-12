Каждый ученик знает, что на ноль делить нельзя. Простое (но далеко не идеальное) объяснение этому правилу заключается в том, что при подобном делении результат стремится к бесконечности. В случае с механическим калькулятором подобное действие может стать отличной иллюстрацией принципов того, как работают подобные машины в целом.

Механический калькулятор использует набор зубчатых колес и зубьев разного размера — дифференциальное соотношение между передачами и помогает осуществлять вычисления. Канал Numberphile объясняет аномалию при делении на ноль на простом примере:

Если вы захотите разделить 20 на 4, то калькулятор просто использует механику вычитания пять раз подряд:

20 — 4 = 16

16 — 4 = 12

12 — 4 = 8

8 — 4 = 4

4- 4 = 0

Все просто! Но если любое число каждый раз вычитает из себя ноль, то цикл превращается в дурную бесконечность:

20 — 0 = 20

20 — 0 = 20

20 — 0 = 20

20 — 0 = 20

20 — 0 = 20

Так, медленно, но верно, машина сходит с ума.

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