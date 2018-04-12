|Что произойдет, если заставить механический калькулятор поделить число на ноль (видео)
|12.04.2018 11:21
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Каждый ученик знает, что на ноль делить нельзя. Простое (но далеко не идеальное) объяснение этому правилу заключается в том, что при подобном делении результат стремится к бесконечности. В случае с механическим калькулятором подобное действие может стать отличной иллюстрацией принципов того, как работают подобные машины в целом.
Механический калькулятор использует набор зубчатых колес и зубьев разного размера — дифференциальное соотношение между передачами и помогает осуществлять вычисления. Канал Numberphile объясняет аномалию при делении на ноль на простом примере:
Если вы захотите разделить 20 на 4, то калькулятор просто использует механику вычитания пять раз подряд:
20 — 4 = 16
16 — 4 = 12
12 — 4 = 8
8 — 4 = 4
4- 4 = 0
Все просто! Но если любое число каждый раз вычитает из себя ноль, то цикл превращается в дурную бесконечность:
20 — 0 = 20
20 — 0 = 20
20 — 0 = 20
20 — 0 = 20
20 — 0 = 20
Так, медленно, но верно, машина сходит с ума.
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