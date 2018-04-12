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Суд в закрытом режиме допросит Сечина по делу Улюкаева
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12.04.2018 11:21
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По просьбе прокурора Бориса Непорожного допрос главы "Роснефти"
Игоря Сечина в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему
министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву пройдет в
закрытом режиме, чтобы не разглашать "коммерческую тайну" о продаже
компании "Башнефть". Сечина (на фото) допросят в суде по делу
Улюкаева Фото: ЕРА По просьбе прокурора Бориса Непорожного допрос
пройдет в закрытом режиме, чтобы не разглашать "коммерческую тайну"
о продаже компании "Башнефть".Бывший министр настаивал, чтобы
Сечина допрашивали в открытом режиме.15 ноября 2016 года в Следкоме
РФ заявили о задержании Улюкаева. По данным российских
следователей, чиновник получил от главы "Роснефти" Игоря
Сечина $2 млн за предоставление положительной оценки,
позволившей "Роснефти" купить государственный пакет акций
"Башнефти".Улюкаев отказался признать вину. В ходе судебного
заседания он заявил о провокации взятки со стороны ФСБ
РФ. По словам экс-министра, Сечин незадолго до встречи обещал
угостить его очень вкусным вином.В последнем слове Улюкаев отметил,
что виновен лишь в том, что "часто шел на компромиссы, карьеру
и благополучие ставил выше принципов, лицемерил". Он добавил, что,
попав в беду, начал понимать, как тяжело живут люди в России и с
какой несправедливостью они сталкиваются. "Остаток жизни я посвящаю
отстаиванию прав людей. Простите меня, люди", – подытожил
он.Обвинение просило для Улюкаева 10 лет колонии строгого
режима. 16 декабря суд приговорил Улюкаева к восьми годам
колонии строгого режима. Он должен будет провести в заключении семь
лет, так как один год провел под домашним арестом, пока
рассматривалось дело.
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