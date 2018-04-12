По просьбе прокурора Бориса Непорожного допрос главы "Роснефти" Игоря Сечина в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву пройдет в закрытом режиме, чтобы не разглашать "коммерческую тайну" о продаже компании "Башнефть". Сечина (на фото) допросят в суде по делу Улюкаева Фото: ЕРА По просьбе прокурора Бориса Непорожного допрос пройдет в закрытом режиме, чтобы не разглашать "коммерческую тайну" о продаже компании "Башнефть".Бывший министр настаивал, чтобы Сечина допрашивали в открытом режиме.15 ноября 2016 года в Следкоме РФ заявили о задержании Улюкаева. По данным российских следователей, чиновник получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина $2 млн за предоставление положительной оценки, позволившей "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти".Улюкаев отказался признать вину. В ходе судебного заседания он заявил о провокации взятки со стороны ФСБ РФ. По словам экс-министра, Сечин незадолго до встречи обещал угостить его очень вкусным вином.В последнем слове Улюкаев отметил, что виновен лишь в том, что "часто шел на компромиссы, карьеру и благополучие ставил выше принципов, лицемерил". Он добавил, что, попав в беду, начал понимать, как тяжело живут люди в России и с какой несправедливостью они сталкиваются. "Остаток жизни я посвящаю отстаиванию прав людей. Простите меня, люди", – подытожил он.Обвинение просило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. 16 декабря суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Он должен будет провести в заключении семь лет, так как один год провел под домашним арестом, пока рассматривалось дело. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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