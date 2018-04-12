. Таганский районный суд начал рассмотрение дела по иску Роскомнадзора к Telegram. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения о блокировке Telegram", — сказал представитель Роскомнадзора.

Рассмотрение иска Роскомнадзора к Telegram назначено на 13 апреля, заседание Таганского суда Москвы начнется в 10.00 мск, сообщила судья Юлия Смолина.

Представитель Telegram не присутствовал на беседе в суде, так как адвокат мессенджера по этому делу находится в служебной командировке, уточняет агентство. Ранее стало известно, что юристы Telegram просили перенести заседание, однако суд отклонил ходатайство представителей месседжера о переносе заседания.

Как сообщал , 6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram.

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