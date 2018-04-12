Если Путин съест разгром русских баз в Сирии ракетами коалиции, то его звезда закатится, а Запад утвердит свою сила в мире и, в частности, восстановит дружбу с миром арабским, суннитским по преимуществу.

Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Зубов.

Вчерашний день очень многое определил и поставил мир действительно перед страшной альтернативой. Трамп во всеуслышанье объявил, чтобы Россия готовилась к ракетному удару по Сирии, и, как мальчишка, смаковал качество своих ракет. Ясно, что после этого отступить он не может. Великобритания окончательно присоединилась к американо-французской коалиции вчера к вечеру. Антигитлеровская коалиция восстановилась через 75 лет, только Гитлер теперь иной и потому коалиция восстановилась не полностью, а только ее либеральная составляющая, информирует svodka.net.

Вне всякого сомнения — это очень мощная коалиция самых развитых стран мира. И за их спиной стоит весь блок НАТО (быть может кроме Турции)и иные союзники (Япония, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея). Две трети мировой экономики противостоит России с ее съеживающимися на глазах двумя процентами. Вся сила новейшего техничнейшего оружия противостоит старым, чуть обновляемым российским ракетам, танкам и самолетам, наследованным, по крайней мере в разработках, еще от СССР и отстающим от Запада на одно-полтора поколения.

Но между этой стареющей техники есть ядерное оружие и эффективные, как кажется, средства доставки, хотя слишком часто русские ракеты взрываются на старте или летят совсем не туда, куда надо.

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Вчера поступило сообщение, что самолеты асадовских ВВС и генеральный штаб вместе с самим Асадом передислоцировались на базу российских вооруженных сил Хемейниме и в Тартус. По всей видимости, под защиту русского флага перевозится в срочном порядке все, что есть ценного в сирийской и иранской армии, включая и химическое оружие.

Теперь бить «мудрыми» новейшими ракетами по пустым аэродромам и государственным учреждениям в Дамаске — более чем глупо. Погибнут только солдаты охраны и случайные граждане. И если коалиция после всех заявлений нанесет такой удар, над ней будет смеяться весь мир и, впервую очередь, наши думские смехачи во главе с Жириновским и Слуцким. Гора родит мышь и всем станет ясно, что связываться с Путиным серьезно Запад боится и готов его проделки терпеть и впредь, давя только экономическими санкциями.

Если же удар будет нанесен по российским базам в Сирии, то это, непременно, положит конец и Асаду и Российскому присутствию, но поставит мир на грань ядерной войны. Ведь Путин обещал в своем мартовском послании, что опасность для России и ее союзников может заставить Россию первой применить ядерное оружие — «Зачем нам такой мир, в котором нет России». Помните?

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Другое дело, что на 95 процентов это блеф. Путин съел и разгром сирийско-российской базы год назад американскими Томагавками, и уничтожение вагнеровцев на Евфрате в феврале нынешнего года. Путин лучше всех знает — насколько Россия слаба. И человек, который побоялся выйти к людям в Кемерово и молится только в тех храмах, где народ представлен ряжеными сотрудниками госбезопасности, не будет подвергать свою жизнь такому сокрушительному риску. Но это — на 95 процентов, а вдруг сработают пять? И Путин и Трамп — люди с нестабильной психикой. Чего от них ждать?

Если Путин съест разгром русских баз в Сирии ракетами коалиции, то его звезда закатится, а Запад утвердит свою сила в мире и, в частности, восстановит дружбу с миром арабским, суннитским по преимуществу. Если Путин не съест, ответит межконтинентальными ракетами — это, по всей видимости, полная гибель действительно, как сказал когда-то поэт.

Кто даст совет антигитлеровской коалиции какой путь избрать не в декабре 1941, а в апреле 2018?

Оракулы, увы, молчат.

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