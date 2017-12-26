|Порошенко распорядился предоставить освобожденным из плена украинцам материальную помощь
|26.12.2017 19:10
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Глава государства сообщил, что каждому из заявленных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощьПрезидент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров предоставить материальную помощь освобожденным в рамках запланированного на 27 декабря обмена пленным и их семьям для облегчения их адаптации.
Фото: youtube.com
"Глава государства сообщил, что каждому из заявленных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Он также обратился к правительству о предоставлении освобожденным украинцам и их семьям материальной помощи для того, чтобы облегчить их адаптацию", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
В свою очередь присутствовавший на встрече председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что СБУ обеспечит проезд, проживание и размещение родственников освобожденных украинских заложников на период ожидания их возвращения.
Родственники заложников поблагодарили президента за его усилия и внимание к проблеме освобождения пленных и призывали и в дальнейшем "действовать вместе и быть объединенными".
Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, ветеран АТО Вадим Свириденко заверил родственников, что "команда психологов, которая готова встретить освобожденных, сделает все, чтобы они вернулись в том состоянии, в котором они оставили своих родных".
Кроме того, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента в Трехсторонней контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко подчеркнула, что "борьба шла за каждого человека". Она добавила, что работа по освобождению еще не завершена.
Напомним, главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александр Захарченко заявил о "помиловании" украинских заложников, которых планируют обменять 27 декабря.
Накануне главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.
В конце прошлого месяца представители Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и представители самоназванных "ЛНР" и "ДНР" подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми к новогодним и рождественским праздникам.
Отметим, обмен пленными на Донбассе планируется провести в два этапа. На первом этапе Украина планирует передать боевикам 306 задержанных или осужденных людей в обмен на 74 заложников на оккупированном Донбассе.