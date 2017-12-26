Глава государства сообщил, что каждому из заявленных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощь

"Глава государства сообщил, что каждому из заявленных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Он также обратился к правительству о предоставлении освобожденным украинцам и их семьям материальной помощи для того, чтобы облегчить их адаптацию", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В свою очередь присутствовавший на встрече председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что СБУ обеспечит проезд, проживание и размещение родственников освобожденных украинских заложников на период ожидания их возвращения.

Родственники заложников поблагодарили президента за его усилия и внимание к проблеме освобождения пленных и призывали и в дальнейшем "действовать вместе и быть объединенными".

Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, ветеран АТО Вадим Свириденко заверил родственников, что "команда психологов, которая готова встретить освобожденных, сделает все, чтобы они вернулись в том состоянии, в котором они оставили своих родных".

Кроме того, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента в Трехсторонней контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко подчеркнула, что "борьба шла за каждого человека". Она добавила, что работа по освобождению еще не завершена.

Напомним, главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александр Захарченко заявил о "помиловании" украинских заложников , которых планируют обменять 27 декабря.

Накануне главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.