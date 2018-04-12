Россия представляла ситуацию для международного сообщества, что в Молдове и Грузии произошел внутренний конфликт, а не российская агрессия. С Крымом - не получилось. Об этом заявил прежний министр иностранных дел Литовской Республики Пятрас Вайтекунас во время 11-го киевского форума, передает корреспондент

"Абхазия и Приднестровье также были оккупированы Российской Федерацией, но Кремлю удалось заморозить эти конфликты на российских условиях. Несмотря на жертвы между гражданского населения, Кремлю удалось представить агрессию как внутренний конфликт Грузии и Молдовы. Но это не касается Украины. Россиянам удавалось создавать такую ​​формулу для международного сообщества. Но так было до оккупации Крыма", - заявил он.

Как сообщал Российская Федерация, оккупировав Крым, возбудила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной.

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