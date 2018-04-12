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Россия ввела военную полицию в сирийскую Думу
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12.04.2018 11:29
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В министерстве обороны РФ заявили, что военные полицейские являются
"гарантом соблюдения правопорядка" в Думе. В Думу ввели военную
полицию Фото: ЕРА В ведомстве заявили, что полицейские являются
"гарантом соблюдения правопорядка в городе". Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.Дума была
последним городом в Восточной Гуте, который удерживали повстанцы.7
апреля жители этого населенного пункта подверглись химической
атаке, в результате чего погибло от 70 до 100 человек. Ряд
западных стран заявили, что к произошедшему причастны сирийские
правительственные войска, поддерживаемые Россией. Дамаск
причастность к химатаке отвергает.9 апреля президент США Дональд
Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение
ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в
Думе.12 апреля начальник российского Центра по примирению
враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил журналистам,
что Думу взяли под контроль войска президента Сирии Башара Асада.
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