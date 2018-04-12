В министерстве обороны РФ заявили, что военные полицейские являются "гарантом соблюдения правопорядка" в Думе. В Думу ввели военную полицию Фото: ЕРА В ведомстве заявили, что полицейские являются "гарантом соблюдения правопорядка в городе". Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Дума была последним городом в Восточной Гуте, который удерживали повстанцы.7 апреля жители этого населенного пункта подверглись химической атаке, в результате чего погибло от 70 до 100 человек. Ряд западных стран заявили, что к произошедшему причастны сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией. Дамаск причастность к химатаке отвергает.9 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.12 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил журналистам, что Думу взяли под контроль войска президента Сирии Башара Асада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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