Отношения голливудской актрисы Джессики Бил и популярного певца Джастина Тимберлейка начались в 2007 году. Их познакомили общие друзья, и Джастину потребовалось некоторое время, чтобы добиться согласия Джессики на встречу с ним, передает Elle .

"Я назначил ей свидание по телефону. Это старомодный способ, но я уверен, что девушка должна слышать ваш голос, когда вы приглашаете ее на свидание. И даже так, Джессика согласилась не сразу", - рассказывал Джастин на одной из пресс-конференций.

Свадьба звезд состоялась в 2012 году, а в 2015 у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк. Теперь Бил рассказывает о том, как им удается сохранять отношения вот уже в течение 11 лет.

По словам актрисы, главный секрет семейного счастья это: "Общение, общение и еще раз общение. Возможность быть искренним и рассказать о своих настоящих чувствах и потребностях. Нам очень помогает честное общение друг с другом".

Известно, что отношения артистов не всегда были счастливыми - в 2011 году пара рассталась на несколько месяцев.

Как сообщал svodka.net ранее, известный американский певец и актер Джастин Тимберлейк выпустил видео к своему новому синглу, созданному спустя три года затишья творческой деятельности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира