Виновница смертельного ДТП в центре Харькова в октябре Алена Зайцева, которая даже не имела при себе водительских прав, могла участвовать в гонках по городу, из-за чего и произошло ДТП.

В частности в момент аварии свидетели заметили на месте автомобиль, водитель которого быстро уехал с места происшествия, когда увидел последствия, информирует svodka.net.

Как рассказала во время судебного заседания харьковчанка Таисия Помазан, перед аварией она шла по переулку Мечникова. По ее словам, она не видела момент столкновения и на какой цвет светофора двигались авто, но слышала звуковой сигнал Lexus. Женщина также сообщила, что один из свидетелей уехал с места ДТП сразу после случившегося.

«Когда я вышла из-за поворота, увидела красный автомобиль Mazda, который двигался в попутном направлении с Lexus. За рулем машины был высокий парень в кожаной куртке, худой, со светлыми волосами. Он вышел из авто, посмотрел на Touareg, увидел, что люди лежат, и уехал», — рассказала Помазан, пишет NewsRoom.

На видеозаписи «гонок» по улице Сумской, которые якобы устроила Зайцева с неизвестным, видно автомобиль красного цвета. Однако из-за высокой скорости определить марку машины не удалось.

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В свою очередь водитель микроавтобуса Opel Vivaro, который вместе с автомобилем Дронова выезжал с Бурсацкого спуска, рассказал, что он остановился на красный сигнал светофора в 15−20 м от перекрестка. Когда загорелся желтый, мужчина тронулся с места и не видел момента аварии. Свидетель заявил, что и он сам, и Геннадий Дронов тогда нарушили правила проезда перекрестков.

«Меня вызывали по этому поводу в полицию. И я, и автомобиль Volkswagen начали двигаться на желтый сигнал светофора. За это нарушение мне выписали штраф в 425 грн», — рассказал свидетель.

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