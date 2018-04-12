Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, публично обращаясь к и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

По словам Богомолец, медицинская реформа должна быть инструментом государства в сохранении здоровья и жизни людей, а для этого критически необходимо увеличить финансирование здравоохранения для каждого украинца. Каждый гражданин нашего государства должен получать медицинское обслуживание не хуже, чем в клинической больнице «Феофания».

Такую реформу реально провести, если взять за ее основу нашу Конституцию и соглашение о коалиции парламентских фракций «Европейская Украина», а не пренебрегать нашим главным законом и наработками Верховной Рады.

«Моя цель проста и понятна каждому украинцу — продление срока жизни наших граждан как минимум до 80 лет и предоставление каждому доступных, качественных, по-настоящему европейских медицинских услуг. Ориентир — очень четкий и понятный каждому украинцу. Качество медицинских услуг для каждого должны быть не хуже, чем в клинической больнице «Феофания», — сказала Богомолец.

По мнению нардепа, чтобы выполнить эти условия, расходы из бюджета на каждого украинца должны быть увеличены как минимум вдвое.

Сейчас сказала Богомолец, эти расходы составляют лишь 3,5% от ВВП — при необходимости 7%. Реформа медицины без увеличения финансирования является профанацией и экономией на жизни наших людей. Для проведения настоящей реформы правительство должно увеличить финансирование и перейти к общеобязательному государственному медицинскому страхованию.

«Комитет по вопросам здравоохранения часто обращался в Минздрав и в правительство с просьбой предусмотреть расходы на здравоохранение в бюджете на 2018 год на уровне не менее 5% ВВП — при необходимости в 7%. Но Минздрав сознательно согласился на 3,5%», — напомнила политик.

Не менее важным аспектом медицинской реформы является соблюдение норм, которые согласованы и прописаны лидерами парламентских фракций в соглашении «Европейская Украина».

«Это единственный политический документ, согласованный всеми лидерами большинства, а также некоторых оппозиционных фракций. Поэтому на соглашении «Европейской Украины» должны базироваться все изменения — к лучшему. Потому Майдан боролся за европейский выбор Украины — и именно по этому направлению, неуклонно и постоянно, мы должны двигаться все вместе. Потому что Украина является парламентско-президентской республикой — и движущая сила Верховной Рады во всех вопросах должна быть ключевой», — подчеркнула Богомолец.

Она напомнила, что в соглашении парламентских коалиций «Европейский выбор» зафиксирован ряд норм, которые призваны поднять отечественную медицину до уровня лучших мировых образцов. «Пунктом 2.8 предусматривается поэтапное введение общеобязательного государственного социального медицинского страхования. Вместе с увеличением расходов из госбюджета на здравоохранение, этот инструмент позволит каждому украинцу получать полный пакет качественных медицинских услуг», — заявила политик.

Этот законопроект авторства Богомолец (№4981-1 (2)) давно зарегистрирован в Верховной Раде. Однако, из-за политических интриг и давление лоббистов, в том числе МОЗ, этот документ никак не сдвинется с мертвой точки.

Политик также напомнила, что является идеологом медицинской реформы и автором закона, которым изменена и оптимизирована модель финансирования и внедрен принцип «деньги следуют за пациентом». «Однако, закон начал работать избирательно и с опозданием – из-за небрежной работы МЗ», — подчеркнула председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

Кроме того, в парламенте зарегистрированы еще несколько законопроектов авторства председателя комитета по вопросам здравоохранения, направленных на существенные улучшения медицинского обслуживания украинцев.

«Эти законопроекты, в случае их принятия, станут сигналом нашим гражданам, профессиональной медицинской общественности и всему миру, что в Украине началась настоящая, а не фиктивная медицинская реформа. Потому, напоминаю, единственным критерием медицинской реформы является увеличение продолжительности жизни каждого гражданина Украины», — резюмировала Богомолец, добавив, что реформу полиции и армии начали только после увеличения их финансирования из бюджета.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира