{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/platon.html", "name": "Евгений Платон" } } ] }



Простым москвичам точно не понадобятся никакие продуктовые наборы и бомбоубежища – они даже не успеют понять, что произошло { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/platon/prostym-moskvicham-tochno-ne-ponadobyatsya-nikakie-produktovye-nabory-i-bomboubezhishcha-oni-dazhe-ne-uspeyut-ponyat-chto-proizoshlo-241148.html" }, "headline": "Простым москвичам точно не понадобятся никакие продуктовые наборы и бомбоубежища – они даже не успеют понять, что произошло", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2411/48_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-12T12:15:39+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Если дело дойдет до применения ядерного оружия, Россия быстро прекратит свое существование, считает блогер Евгений Платон." , "keywords": "Россия, США, ядерное оружие, бомбоубежище, Евгений Платон" } Евгений Платон Украинский бизнесмен и яхтсмен. все материалы автора → Простым москвичам точно не понадобятся никакие продуктовые наборы и бомбоубежища – они даже не успеют понять, что произошло Сегодня 12.15 | комментариев: Удастся ли человечеству избежать "судного дня"?Мир оказался на грани термоядерной войны. Как все начиналось? Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. Запад ответил санкциями. Россия была исключена из G8. Чтобы заставить Запад с ним считаться, Путин ввел войска в Сирию и начал бомбить мирное население, применяя химическое оружие. При этом Путин обещал Западу лишить Асада этого химоружия. Запад поверил. Зря, как оказалось. В итоге, количество путинского вранья переросло в новое качество, и, как результат, Россия оказалась в еще большей международной изоляции, чем после агрессии в Украине.Есть еще один немаловажный аспект в противостоянии России и Запада — интенсивность эскалации конфликта. Эскалация, за которой работает логика войны – это колея, из которой уже никто не может выйти. Первая мировая война началась из-за убийства в Сараево, которое запустило в действие самые мощные военные силы мира того времени.При высокой интенсивности эскалации нынешнего конфликта начинает работать безупречная логика войны, которая всегда начинается с незначительного на первый взгляд события, как отравление Скрипалей, затем происходит эскалация, а потом процесс уже неконтролируемый никем. Разве что на небесах…От кого зависит дальнейшая эскалация? Убежден, не от политиков типа Трампа, Путина, Асада. Серебряная нить, на которой подвешено будущее человечества, натянута между начальником российского Генштаба и председателем Объединенного комитета начальников штабов США. Если эти двое будут постоянно на связи и сумеют удержать ситуацию под контролем, у нас у всех есть шанс. Если нет, увы, шансов никаких.Я все же оптимист, но от ошибки дурака нет никакой защиты, особенно в нынешней ситуации. В таких делах взмах крыла бабочки может стоить цивилизации ее будущего. В 1983 году от ядерного пожара мир спас дежурный офицер советской армии, который увидел на РЛС раннего обнаружения атаку МБР, но начальству об этом не доложил, решив, что это помехи и ложная нападение, и взяв ответственность на себя. Если бы доложил, я бы сегодня не писал эти строки. В кризисных ситуациях судьба войны/мира иногда зависит от решений одного человека. Стефан Цвейг мастерски это подметил в "Гении одной ночи". Эксцесс исполнителя может стать триггером новой мировой бойни, как и убийство в Сараево 104 года назад.Тем, кто опасается большой войны. Большая война идет уже четыре года, сейчас мы наблюдаем очередной виток эскалации. Если дело дойдет до применения ядерного оружия, как Россия нам грозила еще четыре года назад, РФ быстро прекратит свое существование. Да, могут пострадать и невинные люди, но такова, по-видимому, цена ухода в мир иной последней империи.Страшно гибнуть в одиночку. Всем миром – нелепость, остается только шутить на эту тему. Вот те, кто выживут, – им не позавидуешь.Если США нанесут удар по РФ, нам в Украине тоже несладко придется. На нас работает антициклон из России – ветер в нашу сторону. В случае применения ядерного оружия, авария на ЧАЭС покажется детским лепетом по последствиям.Путинское ТВ, нагнетая военную истерию, транслирует для "дорогих россиян" сюжеты о бомбоубежищах и продуктовых наборах, которые необходимо брать с собой. Может быть кому-то где-то в глубине Сибири эти сюжеты чем-то и помогут.У РФ есть система ПРО вокруг Москвы, основанная на ядерных взрывах над столицей, которые уничтожат подлетающие вражеские боеголовки. Начальство надеется таким образом отсидеться в бункерах, до которых не доберутся глубинные бункерные бомбы. Простым москвичам точно не понадобятся никакие продуктовые наборы и бомбоубежища – они даже не успеют понять, что произошло. Источник: Eugene Platon / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



