|Сам собі режисер: Олег Винник показав, як займається у спортзалі (ВІДЕО)
|12.04.2018 11:40
|
Відомий співак Олег Винник днями продемонстрував шанувальницям, як потіє у спортзалі. Також співак зізнався, що вперше виступив собі режисером, адже змонтував відео.
"Щастя буває різне, як ви здогадалися. Ранок почався з виснажливого тренування в залі. До речі, вперше самостійно змонтував відеоролик. Як вам?", - пише виконавець.
Шанувальниці, звісно, у захваті від талантів улюбленця - відео вже встигло переглянути майже 48 тисяч фанів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями