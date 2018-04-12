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Сам собі режисер: Олег Винник показав, як займається у спортзалі (ВІДЕО)
12.04.2018 11:40
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Відомий співак Олег Винник днями продемонстрував шанувальницям, як потіє у спортзалі. Також співак зізнався, що вперше виступив собі режисером, адже змонтував відео.

"Щастя буває різне, як ви здогадалися. Ранок почався з виснажливого тренування в залі. До речі, вперше самостійно змонтував відеоролик. Як вам?", - пише виконавець.

Шанувальниці, звісно, у захваті від талантів улюбленця - відео вже встигло переглянути майже 48 тисяч фанів.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Кві 2018 р. о 3:00 PDT


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