Прорицатель Мишель Нострадамус пророчит непростой год для человечества. Более того, по опубликованным предсказаниям, он может стать одним из худших в мировой истории.

Британское издание Express.co.uk опубликовало на своем портале предсказании на 2018 год от одного известнейшего прорицателя, передает со ссылкой на .

Мишель Нострадамус – известный французский врач и астролог жил в XVI веке и считается, что предсказал приход к власти Гитлера, Наполеона и даже теракт 11 сентября 2001 года.

Нострадамус предсказал начало третьей мировой войны. Он писал о том, что большая война начнется во Франции, а нападению подвергнется вся Европа. Он говорит о долгой и ужасной войне. А миром, который наступит после. Смогут насладиться не все. По его пророчеству, война будет длиться 27 лет и начнется между двумя великими мировыми силами. Многие, глядя на нынешнюю ситуацию в мире, уверены, что этими силами станут и объединившиеся вместе Россия, Китай и Северная Корея.

Помимо человеческих войн, Нострадамус предсказывает многочисленные природные катаклизмы на этот год. Одним из них станет большое извержение вулкана Везувий возле Неаполя. Нострадамус утверждал, что вулкан будет каждые пять минут сотрясать землю, в результате катастрофы погибнет не менее 6 тысяч человек.

Пророчит Нострадамус также ужасное землетрясение. Оно случится в , но, по прогнозу, его сила будет ощущаться по всему миру. Ученые же подтверждают повышенную сейсмическую активность в зоне на стыке тектонических плит Хуан де Фука и расположенной вдоль западного побережья и Канады от острова Ванкувер до Северной Калифорнии.

Единственным радостным известием на этот год от Нострадамуса является предсказание о том, что люди смогут жить до 200 лет. Он был уверен, что прогресс в медицине позволит увеличить продолжительность жизни. И уже к концу 2018 года 80-летние смогут чувствовать себя и выглядеть наравне с 50-летними.















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