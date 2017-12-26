|Жители Питера могли сегодня полюбоваться снегом необычного цвета (фото, видео)
|26.12.2017 19:10
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Фото: Фонтанка
Недалеко от заброшенного химико-фармакологического завода в Санкт-Петербурге выпал синий снег.
Причины возникновения аномалии неизвестные, сообщает местное издание «Фонтанка».
Об аномальном синем снеге жители Петроградской стороны сообщали утром.
Роспотребнадзор, который прибыл на место, обнаружил, что у заброшенного химико-фармакологического завода снег фиолетовый.
Очевидцы уточнили, что снег пошел не равномерно — волнами, как бы «краску» откуда сдуло и разнесло по розе ветров. Толщина покрова около 1 см.
Пробы снега взяли на анализ. Результаты обещают сообщить в ближайшее время.
Жители шутят — видимо, смурфики не успели вовремя убежать с завода.
В российском Гидрометцентре высказали предположение, что синий цвет могли вызвать частицы кобальта или метиленовой сини.
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