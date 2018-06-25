|Непогода в Индии: погибли дети
|25.06.2018 13:07
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Индию снова накрыли проливные дожди. От наводнений уже погибли два человека, пять получили ранения. По прогнозам синоптиков в ближайшее время непогода не прекратится, следовательно можно ожидать увеличения количества погибших. По состоянию на сейчас эвакуировано более 1 млн человек. Об этом сообщает со ссылкой на Ndtv.
Также сообщается, что есть проблемы с транспорттом. Местные
поезда в Мумбаи отстают от графика, также сообщается о стене,
которая обвалилась, после непрерывного дождя, некоторые районы
города были затоплены.