Индию снова накрыли проливные дожди. От наводнений уже погибли два человека, пять получили ранения. По прогнозам синоптиков в ближайшее время непогода не прекратится, следовательно можно ожидать увеличения количества погибших. По состоянию на сейчас эвакуировано более 1 млн человек. Об этом сообщает со ссылкой на Ndtv.

Также сообщается, что есть проблемы с транспорттом. Местные поезда в Мумбаи отстают от графика, также сообщается о стене, которая обвалилась, после непрерывного дождя, некоторые районы города были затоплены.



Добавим, что одной из жертв стал 13-летний мальчик, второй - парень 15 лет.



Как сообщал в результате наводнений 19 июня, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.



Напомним, муссонные дожди и также сильный ветер в Бангладеш наносят убыток лагерям беженцев, в которых проживают мусульмане-Рохин из штата Аракан в Мьянме.

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