Ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что чем быстрее человек принимает пищу, тем больше у него будет шансов остаться здоровым, сообщает Newsyou.

Стоит отметить, что первое, на что негативно влияет скоростной прием пищи, это фигура. Когда человек забрасывает в себя много еды и не дает ей возможности нормально усвоиться, то скоро он снова почувствует голод и начнет есть.В итоге такой образ питания приведет к стремительному набору лишнего веса, избавиться от которого будет невозможно до тех пор, пока человек не научится правильно есть. А Риск метаболического синдрома повышен в 5 раз

Метаболический синдром включает в себя несколько нарушений здоровья человека и самые распространенные из них - ожирение, гипертония, высокие уровни глюкозы и липопротеидов низкой плотности в крови, заболевания сердца.

Также ученые доказали, что у людей, которые вообще не концентрируют свое внимание на еде и поглощают ее быстро, автоматически попадают в группу риска метаболического синдрома, диабета, инсульта, инфаркта, атеросклероза,и ишемической болезни сердца.

Кроме этого, исследователи отметили, что для правильного усвоения пищи человеку необходимо тщательно пережевывать каждый кусочек и делать это не менее 30 раз.

Как сообщал svodka.net, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов рекомендует потреблять не больше 400 мг кофеина в день и не превосходить дозу 200 мг за один раз.

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