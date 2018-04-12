В четверг, 12 апреля, народного депутата Украины Надежду Савченко из следственного изолятора направили на обследование в клинику. Об этом сообщила сестра парламентария Вера Савченко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мне предоставили информацию в СИЗО, сказав, что ее увезли в клинику с ее согласия на обследование... Я буду снова сегодня просить свидания, чтобы понять, чем все это закончилось", - сообщила Вера Савченко.

Она также рассказала, что повторно подала прошение на свидание с Надеждой: "Обещали дать после обеда".

Стоит отметить, что по данным Вера Савченко, ее сестру направили в клинику без сопровождения адвокатов.

Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Украины Надежда Савченко заявила об ухудшении здоровья из-за голодовки .

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