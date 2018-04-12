|Вера Савченко: Надежду увезли на обследование в клинику
|12.04.2018 11:42
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В четверг, 12 апреля, народного депутата Украины Надежду Савченко из следственного изолятора направили на обследование в клинику. Об этом сообщила сестра парламентария Вера Савченко в эфире одного из украинских телеканалов.
"Мне предоставили информацию в СИЗО, сказав, что ее увезли в клинику с ее согласия на обследование... Я буду снова сегодня просить свидания, чтобы понять, чем все это закончилось", - сообщила Вера Савченко.
Она также рассказала, что повторно подала прошение на свидание с Надеждой: "Обещали дать после обеда".
Стоит отметить, что по данным Вера Савченко, ее сестру направили в клинику без сопровождения адвокатов.
Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Украины Надежда Савченко заявила об ухудшении здоровья из-за голодовки.
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