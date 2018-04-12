Издание USA Today на основе прогнозов кинокритиков составило список из 10 самых ожидаемых фильмов весны и лета 2018 года.

В список попали, в частности, фильм «Мстители: Война бесконечности», премьера которого запланирована на 26 апреля, сиквел «Дэдпула», который выйдет в прокат 18 мая, и фильм о молодом Хане один, выход которого запланирован на 25 мая, информирует svodka.net.

Кроме того, в списке также оказались картины «Реинкарнация» (8 июня), «Восемь подруг Оушена» (8 июня), «Суперсемейка 2» (15 июня), «Мир Юрского периода: Падшее царство» (22 июня), «Человек-муравей и Оса» (6 июля), «Mamma Mia! 2» (20 июля) и «Миссия невыполнима: Фолаут» (27 июля).

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