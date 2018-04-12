Cреди сирийских правительственных лидеров и их семей в Сирии царит страх и паника. Многие семьи лидеров было перевезено из Сирии в Иран еще в понедельник

Семья президента Сирии Башара аль-Асада должна прибыть в Тегеран до конца этой недели.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на иранские СМИ.

«В сообщении говорится, что после объявления о подготовке масштабного военного удара США по Сирии, семья сирийского тирана Башара Асада, как и семьи членов правительства Сирии, выезжают в Тегеран», — говорится в сообщении.

А некоторые из семей сирийских лидеров уже перебрались в Иран несколько дней назад.

Источники, близкие к окружению Асада, отметили, что «среди сирийских правительственных лидеров и их семей в Сирии царит страх и паника. Многие семьи лидеров было перевезено из Сирии в Иран еще в понедельник».

Однако, останется один Асад в Дамаске покинет его вместе со своей семьей — не сообщается.

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