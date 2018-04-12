На канале украинского музыканта Pianoboy (Дмитрия Шурова) в YouTube разместили клип на песню "Все, що тебе не вбиває". В центре сюжета – ученик, который терпит насмешки и насилие со стороны одноклассников. "Всем "не таким, как все" посвящается! Не бойтесь быть собой, даже если вы не похожи на большинство. Те, кто нас любит, делают нас сильными, а те, кто ненавидит, – безудержными. Каждый человек уникален в мире. А все, что тебя не убивает, пусть тебя не пугает", – прокомментировал премьеру музыкант. Автор песни – Шуров, режиссер клипа – Гео Лерос. | Шуров: Каждый человек уникален в мире. А все, что тебя не убивает, пусть тебя не пугает Скриншот: PIANOБОЙ / YouTube видео Видео: PIANOБОЙ / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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