"Все, що тебе не вбиває". Шуров презентовал клип. Видео
12.04.2018 11:46
На канале украинского музыканта Pianoboy (Дмитрия Шурова) в YouTube
разместили клип на песню "Все, що тебе не вбиває". В центре сюжета
– ученик, который терпит насмешки и насилие со стороны
одноклассников. "Всем "не таким, как все" посвящается! Не бойтесь
быть собой, даже если вы не похожи на большинство. Те, кто нас
любит, делают нас сильными, а те, кто ненавидит, – безудержными.
Каждый человек уникален в мире. А все, что тебя не убивает, пусть
тебя не пугает", – прокомментировал премьеру музыкант. Автор песни
– Шуров, режиссер клипа – Гео Лерос. | Шуров: Каждый
человек уникален в мире. А все, что тебя не убивает, пусть тебя не
пугает Скриншот: PIANOБОЙ / YouTube видео Видео: PIANOБОЙ / YouTube