Введение налога на упаковку будет стимулировать рынок производства экологической упаковки за счет желания бизнеса удешевить изготовление своей продукции.

Согласование постоянной комиссией Киевского совета по вопросам экологической политики проекта решения об ограничении использования полиэтиленовых пакетов не решит проблемы, урегулировать вопрос использования одноразовых пакетов нужно на законодательном уровне, введя новый налог, информирует svodka.net.

«Я абсолютно позитивно отношусь к такой инициативе. Я являюсь автором так называемых «мусорно-реформаторских законопроектов», основная их суть заключается в том, чтобы действительно ввести налог на упаковку», – сказал в комментарии «Обозревателю» народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Дмитрий Белоцерковец.

Народный депутат уверяет, что введение налога на упаковку на законодательном уровне привлечет дополнительные деньги в бюджет, а за эти деньги государство сможет привлекать дополнительные инвестиции для того, чтобы строить мусороперерабатывающие заводы.

«Я являюсь сторонником стимулирующих норм, имеется в виду, что когда мы сами стимулируем бизнес отказываться для того, чтобы не было природного сопротивления. Тем более мы должны понимать, что рычагов у нас практически нет, на сегодняшний день у нас нет достаточного объема производства экологической упаковки», – говорит Белоцерковец.

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Нардеп поясняет, что введение налога на упаковку будет стимулировать рынок производства экологической упаковки за счет желания бизнеса удешевить изготовление своей продукции.

«Что подразумевается под введением налога на упаковку? Условно, вы покупаете бутылку воды в пластиковой таре в цену которой будет включено 5 копеек на ее утилизацию. Производители воды будут понимать, что если они хотят удешевить производство, то они должны покупать или производить экологическую упаковку, которая утилизируется, условно, за два года», – объяснил он.

Белоцерковец предполагает, что в дальнейшем депутаты могут увеличивать налог на упаковку, тем самым все больше стимулируя переход бизнеса на экологические упаковки.

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Что касается решения Киевсовета об ограничении использования полиэтиленовых пакетов, то нардеп считает ее отличной, но так как решение носит только рекомендательный характер, она не способна побороть ситуацию с использованием одноразовых пакетов.

«Данная инициатива больше является, как информационная кампания, определенно направленной на то, чтобы люди задумывались», – считает он.

Как ранее сообщалось, исполнительный комитет Львовского горсовета 10 апреля согласовал градостроительные условия и ограничения для строительства механико-биологического комплекса по перегрузке и переработке мусора.

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