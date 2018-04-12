Всех эвакуировали, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

«Пожар произошел в 4-этажном административно-бытовом помещении, самовольно переоборудованном под общежитие. Загорелась кровля на площади 500 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей здание было спасено», — сообщили в ведомстве.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщают в соцсетях жители Броваров, в результате пожара без жилья осталось 16 семей переселенцев из Донбасса и атошников. Некоторые — с маленькими детьми. Сейчас люди собирают и передают пострадавшим вещи.

В Броварском горсовете подтвердили, что горело здание, принадлежащее частному лицу и люди проживали там без каких-либо договоров, передают «Факты». Поэтому сейчас местные власти решают вопрос о дальнейшем проживания погорельцев, а также о выделении им необходимой помощи.

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