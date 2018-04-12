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Под Киевом сгорело общежитие переселенцев и АТОшников (фото, видео)
12.04.2018 11:53
Под Киевом сгорело общежитие переселенцев и АТОшников (фото, видео) 11 апреля, около 22:00, в Броварах Киевской области по ул. Хельсинской произошел пожар в общежитии. Там проживало около сотни человек - в основном переселенцы и атошники.
Фото: ГСЧС в Киевской области

Всех эвакуировали, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

«Пожар произошел в 4-этажном административно-бытовом помещении, самовольно переоборудованном под общежитие. Загорелась кровля на площади 500 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей здание было спасено», — сообщили в ведомстве.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщают в соцсетях жители Броваров, в результате пожара без жилья осталось 16 семей переселенцев из Донбасса и атошников. Некоторые — с маленькими детьми. Сейчас люди собирают и передают пострадавшим вещи.

В Броварском горсовете подтвердили, что горело здание, принадлежащее частному лицу и люди проживали там без каких-либо договоров, передают «Факты». Поэтому сейчас местные власти решают вопрос о дальнейшем проживания погорельцев, а также о выделении им необходимой помощи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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