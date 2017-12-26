Компания Toshiba и Международный исследовательский институт по выводу из эксплуатации ядерных объектов создали змею-робота.

Данный роботизированный зонд был создан с целью исследовать радиоактивный блок Fukushima Unit 2. Напомним, что степень повреждения этого блока до сих пор не изучена. Ученые предполагают, что там могли сохраниться остатки радиоактивных расплавов.

Человек не сможет приблизиться к реактору, ведь это смертельно опасно. Поэтому ученые создали роботизированную змею. Длина зонда составила 12,8 метров. Состоит он из гибкой телескопической трубки, оснащенной панорамной камерой.

Новости технологий сообщают, что двигаться робот будет благодаря дистанционному управлению.

Справка. Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году из-за сильного землетрясения и цунами. «Фукусима-2» — это соседняя станция, состояние энергоблоков которой часто вызывало опасение у ученых, однако способа проверить его не было.

Данный роботизированный зонд был создан с целью исследовать радиоактивный блок Fukushima Unit 2. Напомним, что степень повреждения этого блока до сих пор не изучена. Ученые предполагают, что там могли сохраниться остатки радиоактивных расплавов. , информирует news.eizvestia.com.

Человек не сможет приблизиться к реактору, ведь это смертельно опасно. Поэтому ученые создали роботизированную змею. Длина зонда составила 12,8 метров. Состоит он из гибкой телескопической трубки, оснащенной панорамной камерой.

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Новости технологий сообщают, что двигаться робот будет благодаря дистанционному управлению.

Справка. Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году из-за сильного землетрясения и цунами. «Фукусима-2» — это соседняя станция, состояние энергоблоков которой часто вызывало опасение у ученых, однако способа проверить его не было.

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