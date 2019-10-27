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В Киеве задержали грабителя-клофелинщика
27.10.2019 12:10
В Киеве полицейские поймали грабителя-клофелинщика
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
грабителя-клофелинщика
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киеве
Новости
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