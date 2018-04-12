|В Мариуполе подорвался мужчина
|12.04.2018 12:00
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Мужчина нашел неизвестный предмет в пункте приема метала и решил оставить его себе. Устройство взорвалось от удара о землю. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Около полуночи в больницу госпитализировали 54-летнего жителя с телесными повреждениями. Когда мужчина пришел в себя, рассказал, что нашел блестящий металлический предмет в пункте приема метала своего знакомого, и решил забрать его домой, чтобы потом разобрать", - отметили в пресс-службе Центрального отдела полиции.
Сейчас полицейские выясняют полные обстоятельства
происшествия.
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