Мужчина нашел неизвестный предмет в пункте приема метала и решил оставить его себе. Устройство взорвалось от удара о землю. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Около полуночи в больницу госпитализировали 54-летнего жителя с телесными повреждениями. Когда мужчина пришел в себя, рассказал, что нашел блестящий металлический предмет в пункте приема метала своего знакомого, и решил забрать его домой, чтобы потом разобрать", - отметили в пресс-службе Центрального отдела полиции.

Сейчас полицейские выясняют полные обстоятельства происшествия.



По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

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