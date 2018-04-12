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Россия подстрекает клуб безумных самоубийц! Порошенко
12.04.2018 12:02

Президент Украины Петр Порошенко заявил на 11-м Киевском форуме по безопасности, что Россия продолжает нарушать общепринятые принципы международных отношений.

Россия подстрекает клуб безумных самоубийц! Порошенко

Он подчеркнул, что сейчас вокруг Сирии разворачиваются драматические события.

"Все мы надеемся, что удастся избежать наихудшего сценария, но в то же время мы с вами понимаем, что терпение цивилизованного мира не является безграничным, и все, кто стоит за преступлениями против человечности в этой многострадальной стране, должны понести ответственность.

Кто стоит за этим, весь мир, включая и нас с вами, очень хорошо знает, потому что Россия не просто продолжает глумиться над международным правом, общепринятыми принципами международных отношений и демократических ценностей, не уважая даже божьи заповеди в эти праздничные пасхальные дни.

Россия подстрекает, направляет, направляет некий международный клуб диктаторов, который как клуб безумных самоубийц решил бросить вызов всему цивилизованному миру", – заявил он.

 

Порошенко призвал мир воспринимать Россию со всей серьезностью.

"Если раньше кое-кто предпочел воспринимать поведение Кремля просто как шалости избалованного подростка, то сейчас, наконец, настало время относиться к нему, к этому поведению, как к серьезному преступлению, которое требуют решительной широкой и хорошо скоординированной реакции", - добавил президент.

Порошенко напомнил, что холодная война уже идет и идет довольно давно.

"Эта война уже пересекла наш с вам порог и вошла в наши дома", - сказал Порошенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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