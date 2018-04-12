|Россия подстрекает клуб безумных самоубийц! Порошенко
|12.04.2018 12:02
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Президент Украины Петр Порошенко заявил на 11-м Киевском форуме по безопасности, что Россия продолжает нарушать общепринятые принципы международных отношений.
Он подчеркнул, что сейчас вокруг Сирии разворачиваются драматические события.
"Все мы надеемся, что удастся избежать наихудшего сценария, но в то же время мы с вами понимаем, что терпение цивилизованного мира не является безграничным, и все, кто стоит за преступлениями против человечности в этой многострадальной стране, должны понести ответственность.
Кто стоит за этим, весь мир, включая и нас с вами, очень хорошо знает, потому что Россия не просто продолжает глумиться над международным правом, общепринятыми принципами международных отношений и демократических ценностей, не уважая даже божьи заповеди в эти праздничные пасхальные дни.
Россия подстрекает, направляет, направляет некий международный клуб диктаторов, который как клуб безумных самоубийц решил бросить вызов всему цивилизованному миру", – заявил он.
Порошенко призвал мир воспринимать Россию со всей серьезностью.
"Если раньше кое-кто предпочел воспринимать поведение Кремля просто как шалости избалованного подростка, то сейчас, наконец, настало время относиться к нему, к этому поведению, как к серьезному преступлению, которое требуют решительной широкой и хорошо скоординированной реакции", - добавил президент.
Порошенко напомнил, что холодная война уже идет и идет довольно давно.
"Эта война уже пересекла наш с вам порог и вошла в наши дома", - сказал Порошенко.